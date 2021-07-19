«Должны прийти профессионалы, которые знают, что такое индустриализация, как вернуть заводы и что такое кораблестроение. Все разрушено. Под лежачий камень вода не течет. Если брать по соотношению, то много людей сегодня "проснулось"», — сказала Титаренко.
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По ее мнению, в настоящее время государство Украина движется в никуда под руководством нынешней власти, а нужны профессионалы, которые возьмутся не только за реформы, но и за реальную защиту всех без исключения граждан.
«Пр**рали» страну по всем направлениям. Для меня патриотизм — каждый день, и он проявляется в первую очередь не на войне, где можно проявить себя героем, когда защищаешь родину. Донбасс — тоже наша родина, наши люди там живут», — сказала Титаренко.