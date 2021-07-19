Актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко на днях стала героиней программы Снежаны Егоровой «Снежная лавина», где рассказала о своих взглядах на профессиональную подготовку руководителей страны. Видео опубликовано на YouTube-канале ведущей

«Должны прийти профессионалы, которые знают, что такое индустриализация, как вернуть заводы и что такое кораблестроение. Все разрушено. Под лежачий камень вода не течет. Если брать по соотношению, то много людей сегодня "проснулось"», — сказала Титаренко.

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Мэр Кличко взял дни за свой счет, чтобы отметить «экватор» жизни © Виталий Кличко/Инстаграм

«Пр**рали» страну по всем направлениям. Для меня патриотизм — каждый день, и он проявляется в первую очередь не на войне, где можно проявить себя героем, когда защищаешь родину. Донбасс — тоже наша родина, наши люди там живут», — сказала Титаренко.