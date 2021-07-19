Новая монета номиналом пять гривен появится в обиходе на Украине в ближайшее время и будет называться «Маяки Украины». Информация об этом появилась на сайте Нацбанка Украины 19 июля

Мэр Кличко взял дни за свой счет, чтобы отметить «экватор» жизни © Виталий Кличко/Инстаграм Владимир Таран, а также Александр и Сергей Харуки. Монета посвящена средствам навигационного оборудования.

«В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2 500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины», — говорится в сообщении.

На аверсе вверху размещен малый Государственный герб Украины, надписи «Украина» и «2021». В центре — композиция: на фоне стилизованных волн — фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки.

На реверсе монеты изображены розы ветров, вокруг которых на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав-Аджигольский задний (вверху слева), Змеиный (слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомский (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа); вверху — чайки и надпись «Маяки Украины».

Украинские «патриоты» уже успели заметить, что на новой монете карта страны изображена с Крымом, а значит, «Украина ответила России, а значит, война на деньгах продолжается».