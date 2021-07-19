Мэр украинской столицы Виталий Кличко поделился с подписчиками в Instagram, что 19 июля отмечает свой 50-й день рождения, в честь которого взял три дня отпуска за свой счет, чтобы выстоять очередные жизненные «раунды»

«Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов. Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное — иметь цель и настойчиво идти к ней. И никогда не опускать руки», — написал мэр.

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«Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 — только экватор», — резюмировал Кличко.

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С 2014 года Виталий Кличко работает мэром Киева. До этого он был известен как крайне результативный боксер, проведя на ринге 35 поединков, 34 из которых выиграл. Шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, а также имеет звание Героя Украины.

Знают мэра Кличко и по его крылатым фразам, самая известная из которых: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».