Украинская певица Рената Штифель заняла второе место на международном фестивале «Славянский базар», который прошел в белорусском Витебске. Об этом 19 июля написал Telegram-канал «Культурная прачечная»

Рустам Солнцев обнародовал необычное фото Пугачевой © Фан-группа Аллы Пугачевой/Инстаграм Ирина Арсениевич, ее приз составил 15 тысяч долларов.

Второе место поделили украинка Штифель и исполнитель из Белоруссии Даниил Мышковец. Оба получили по 5 тысяч долларов.

Третью строчку пьедестала разделили конкурсанты из Азербайджана и Словакии, а обладательницей Гран-при стала певица Рухия из Казахстана.

На Украине пока никак не отреагировали на участие своей гражданки в «Славянском базаре». Ранее представители государства осудили проведение фестиваля, заявив, что он пропагандирует идеи «кровавого диктатора Лукашенко».

«Желаем Ренате сил и терпения. Они ей на родине пригодятся, особенно после селфи с Басковым», — прокомментировал успех Штифель Telegram-канал «Культурная прачечная».

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Ренате Штифель 28 лет, она родом из Ужгорода. Украинским зрителям артистка известна как финалистка нацотбора «Евровидения-2012» и участница шоу «Голос» 2019 года.