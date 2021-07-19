Украинский певец Иван Дорн выступил в российском Нижнем Новгороде, где не только спел, но и прочитал стихи собственного сочинения, ­­посвященные 800-летию города. Об этом 19 июля написал УНИАН

Реки за спиной сливают русло: два — в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей, и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат, —

такие строки Дорн посвятил Нижнему Новгороду.

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Также издание напомнило о других «неподобающих» поступках музыканта, в частности о высказывании Дорна в интервью журналисту Юрию Дудю о том, что между Украиной и Россией — просто «ссора», нежелание помогать бойцам АТО, а ещё — объяснение, что выбрал футболку с тризубом для «Новой волны», чтобы «никто не вонял».