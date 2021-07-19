Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает на поддержку белорусской оппозиции со стороны президента США Джо Байдена и готова к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сказала в интервью американскому изданию The National Interest 18 июля

Зеленский и Тихановская не проводили переговоры в Литве — Офис президента © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В интервью Тихановская отметила, что оппозиция Белоруссии надеется на поддержку администрации Байдена в демократизации страны.

«С помощью Байдена мы одержим победу», — заявила она.

Тихановская также выразила надежду на «план Маршалла» для Белоруссии. Также она намерена потребовать от Евросоюза усиления санкций в отношении Минска.

Она подчеркнула, что оппозиция Белоруссии «не ищет врагов», и отметила, что хотела бы диалога с Россией. При этом она не уверена в возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что у него нет реальной стратегии для будущего Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие потребовали отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Сама Тихановская вскоре уехала в Европу.