Как сообщила пресс-служба Тихановской, лидер белорусской оппозиции находится в США с рабочим визитом. Она уже встретилась с представителем белорусской диаспоры в Соединенных Штатах. В графике встреч президента США переговоров с лидером оппозиции Белоруссии не запланировано.
В интервью Тихановская отметила, что оппозиция Белоруссии надеется на поддержку администрации Байдена в демократизации страны.
«С помощью Байдена мы одержим победу», — заявила она.
Тихановская также выразила надежду на «план Маршалла» для Белоруссии. Также она намерена потребовать от Евросоюза усиления санкций в отношении Минска.
Она подчеркнула, что оппозиция Белоруссии «не ищет врагов», и отметила, что хотела бы диалога с Россией. При этом она не уверена в возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что у него нет реальной стратегии для будущего Белоруссии.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие потребовали отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.
Сама Тихановская вскоре уехала в Европу.