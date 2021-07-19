Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин предрек тяжелые времена на Украине из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью президента России Владимира Путина. Об этом он на днях написал на своей странице в Facebook

Он выделил три аспекта в статье Путина, которые, по его словам, украинские политики предпочли не замечать.

Первый — вопрос присоединения к Украине территорий юго-востока и запада страны во времена СССР, ранее ей не принадлежавшие.

«Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили"», — заявил Кузьмин.

Также депутат отметил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после 2014 года, целью которого является провокация конфликта с Россией.

«При этом ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей, а также развязанные репрессии против политических оппонентов являются элементами преступной политики действующего в Украине антироссийского режима», — отметил он.

Третьим пунктом Кузьмин выделил слова Путина о том, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России.

Их ответ Путину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты — международники. Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…» — заключил Кузьмин.

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.