Актрисы сериала «Сваты» Инна Королёва, Анна Кошмал и Татьяна Кравченко поделились с поклонниками кадрами из Грузии, где артистки снимаются в новом сезоне, а в перерывах успевают отдыхать. Соответствующие видео и фото появились на днях в Instagram Королёвой и Кошмал

На одном из видео звезды купаются в бассейне, на другом — сидят за столиком с внушительными букетами от поклонников.

«Так приятно, сидим у бассейна, и нам принесли букеты цветов», — написала Королёва.

Опубликовала фото из Тбилиси и Кошмал, на них она позирует в обнимку с Кравченко. Снимок молодая актриса подписала: «Люблю, не могу».

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«Испортил сезон»: фанаты «Сватов» осудили появление в сериале Вахтанга Кикабидзе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В итоге съемочная группа «переехала» в Тбилиси. Ожидается, что новые серии, над которыми артисты сейчас работают в Грузии, зрители смогут увидеть в 2022 году.