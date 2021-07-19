На одном из видео звезды купаются в бассейне, на другом — сидят за столиком с внушительными букетами от поклонников.
«Так приятно, сидим у бассейна, и нам принесли букеты цветов», — написала Королёва.
Опубликовала фото из Тбилиси и Кошмал, на них она позирует в обнимку с Кравченко. Снимок молодая актриса подписала: «Люблю, не могу».
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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Съемкам 7-го сезона сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина. Позже пытались работать в Белоруссии, но и там политические события помешали процессу.
В итоге съемочная группа «переехала» в Тбилиси. Ожидается, что новые серии, над которыми артисты сейчас работают в Грузии, зрители смогут увидеть в 2022 году.