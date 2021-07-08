Седьмой сезон, по словам съемочной группы, станет последним. Планируется закончить работу над ним к началу осени. Зрители ждут в финале свадьбы персонажей Жени и Джека, но создатели сериала не раскрывают все тайны сюжета.
В новом сезоне появятся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и Анна Кошмал. Возможно, Виктор Добронравов сыграет Ивана Будько в молодости.
Ранее начало сезона, в частности празднование Масленицы, отсняли в Белоруссии.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Съемкам 7-го сезона сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.