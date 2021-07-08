Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» продолжаются в Грузии. Ролик со съемочной площадки 8 июля опубликовали в фан-аккаунте сериала в Instagram

Обнадежила: появилась новая информация о новом сезоне сериала «Сваты» © Кади из сериала "Сваты"

В новом сезоне появятся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и Анна Кошмал. Возможно, Виктор Добронравов сыграет Ивана Будько в молодости.

Ранее начало сезона, в частности празднование Масленицы, отсняли в Белоруссии.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Съемкам 7-го сезона сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.