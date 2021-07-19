Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двоих своих сотрудников, напавших на пограничников на российско-украинской границе в Сумской области. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина 18 июля сообщили представители ведомства

На украинских пограничников на границе с РФ совершено нападение - МВД Украины © МВД Украины

«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию — ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — сообщили в ведомстве.

В СБУ подчеркнули, что и в дальнейшем будут оказывать содействие следствию, чтобы установить подробности нападения, а также чтобы наказать виновных — «безотносительно к должностям и фамилиям».

Стоит отметить, что СБУ пока не публикует никакой информации о произошедшем на своих официальных ресурсах.