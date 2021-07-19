Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 июля. Сообщалось, что трое неизвестных напали на двоих пограничников и отобрали у них табельное оружие. Позже оружие вернули, но при этом поиски нападавших продолжились.
«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию — ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — сообщили в ведомстве.
В СБУ подчеркнули, что и в дальнейшем будут оказывать содействие следствию, чтобы установить подробности нападения, а также чтобы наказать виновных — «безотносительно к должностям и фамилиям».
Стоит отметить, что СБУ пока не публикует никакой информации о произошедшем на своих официальных ресурсах.