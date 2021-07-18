По его словам, экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал Киев к наступлению на Донецк и предложил им стратегию по взятию города. Он подчеркивал необходимость этого и считал, что украинские силовики могут справиться с этим своими силами.
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус… направил тогда длинную смс (я был на севере штата Нью-Йорк на каком-то празднике). Он говорит: «А, б, в, г, д…» — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — рассказал грузинский политик.
Саакашвили заявил, что передал предложение Петреуса тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, однако тот перевел разговор на другую тему.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.