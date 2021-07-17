Напор со стороны Украины навредил украинской дипломатии, уверен немецкий эксперт Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, запланированная на 12 июля, не состоялась. Украинская сторона пыталась заверить, что встреча и вовсе не планировалась.

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Позиция Германии за последние семь лет неизменна: никакого оружия и военного оборудования Берлин предоставлять не будет. Мне кажется, что этот напор украинской стороны, что мы немцев убедим, а американцы в этом помогут, навредил украинской дипломатии. Надо было действовать деликатнее», — отметил он.

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