Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Александр, до визита президента Украины в Германию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что Зеленский жестко поставит вопрос о неразделимости темы безопасности и строительства газопровода «Северный поток-2». На ваш взгляд, удалось ли это Зеленскому? Была ли действительно позиция Украины жесткой?
— Я думаю, что Зеленский попытался свою точку зрения довести до канцлера Германии, но его не очень слушали, потому что у канцлера Германии своя позиция. Германия видит, что Украина оказывает на нее давление, пытаясь ввести в игру Америку, чтобы вдвойне давить на нее. Берлин продолжает вести свою линию. «Северный поток-2» — это коммерческий проект. Его нужно отделить от Донбасса. И об этом ясно говорит Меркель. Мира на Донбассе нужно добиваться через компромиссы. Мне кажется, что Меркель сама дала Зеленскому жесткий ответ.
- А как вы считаете, тот факт, что 12 июля не состоялась ранее запланированная встреча президента Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, о чем-то важном свидетельствует? При этом украинская сторона попыталась заверить, что эта встреча вовсе не планировалась. Есть ли у вас информация, почему общение Зеленского с министром сорвалось?
— Пошли слухи, что Зеленский будет просить оружие у Германии. Позиция Германии за последние семь лет неизменна — никакого оружия и военного оборудования Берлин предоставлять не будет. Мне кажется, что этот напор украинской стороны, что мы немцев убедим, а американцы в этом помогут, навредил украинской дипломатии. Надо было действовать деликатнее.
- В эти дни в Офисе президента Украины подтвердили, что обсуждается в том числе финансовая компенсация Киеву за строительство «Северного потока-2». Также появились сведения, что Украина требует политических гарантий, т.е. фактически речь идет об «обмене» «Северного потока-2» на «возврат» Донбасса и Крыма. Как на подобные инициативы отреагировали власти Германии?
— Я не хочу сейчас злословить, но украинская дипломатия сейчас просто проваливается. Вместо прямого диалога с Россией они занимаются непонятно чем. Они ставят цели, которых невозможно просто добиться. Как можно у Германии требовать деньги не понятно за что? Германия уже сделала то, что могла сделать, чтобы потоки российского газа продолжали идти через Украину. Киеву нужно об этом договариваться напрямую с Москвой, Германия здесь при чем? Германия не будет платить, если газ не пойдет по территории Украины. Киев должен стремиться к тому, чтобы стать надежным транзитером.
Если Украина при помощи Германии проведет реконструкцию своих газовых сетей, по которым Россия будет перекачивать газ на Запад, от этого выиграют все. Всего этого нужно добиваться с помощью коммерческих предложений, а не силовыми методами.
Германия готова помогать, но за воздух она платить никому ничего не собирается.
- На этой неделе планируются переговоры Меркель с Байденом. Какое место там будет занимать вопрос Украины?
- Очень важный, потому что Байден стоит на той позиции, что Украину нельзя ослаблять, что Украина ведет войну с Россией и Германия должна помочь Киеву. США будут играть на стороне Украины. А вот насколько сильным будет давление на Германию, мы увидим в ближайшее время. У Меркель есть достаточно аргументов и атаки американцев ей будет чем отбивать.
- Чего Германии и России в целом ждать от переговоров Меркель-Байден?
— Если Меркель будет вести умные и действительно продуманные переговоры с Байденом, то она легко может дать ответ Вашингтону в том ключе, что почему американцы могут вести переговоры в Женеве, предлагать России сотрудничество во многих сферах, а Берлину этого делать нельзя?
Есть очень много сфер, где можно договориться. Если США смогли договориться, то дайте немцам договориться за Европу с Россией. Вот такой разговор Меркель будет вести с Байденом.