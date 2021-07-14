Прошедшая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с украинскисм президентом Владимиром Зеленским оставила много недоуменных вопросов у наблюдателей: зачем был нужен визит, чего хотел Зеленскимй и что в итоге получил? На все эти вопросы ответил немецкий эксперт Александр Рар

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рабинович рассказал о «пославшей» президента Украины Меркель © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя" - Александр, до визита президента Украины в Германию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что Зеленский жестко поставит вопрос о неразделимости темы безопасности и строительства газопровода «Северный поток-2». На ваш взгляд, удалось ли это Зеленскому? Была ли действительно позиция Украины жесткой?

— Я думаю, что Зеленский попытался свою точку зрения довести до канцлера Германии, но его не очень слушали, потому что у канцлера Германии своя позиция. Германия видит, что Украина оказывает на нее давление, пытаясь ввести в игру Америку, чтобы вдвойне давить на нее. Берлин продолжает вести свою линию. «Северный поток-2» — это коммерческий проект. Его нужно отделить от Донбасса. И об этом ясно говорит Меркель. Мира на Донбассе нужно добиваться через компромиссы. Мне кажется, что Меркель сама дала Зеленскому жесткий ответ. Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

- А как вы считаете, тот факт, что 12 июля не состоялась ранее запланированная встреча президента Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, о чем-то важном свидетельствует? При этом украинская сторона попыталась заверить, что эта встреча вовсе не планировалась. Есть ли у вас информация, почему общение Зеленского с министром сорвалось?

— Пошли слухи, что Зеленский будет просить оружие у Германии. Позиция Германии за последние семь лет неизменна — никакого оружия и военного оборудования Берлин предоставлять не будет. Мне кажется, что этот напор украинской стороны, что мы немцев убедим, а американцы в этом помогут, навредил украинской дипломатии. Надо было действовать деликатнее.

Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS - В эти дни в Офисе президента Украины подтвердили, что обсуждается в том числе финансовая компенсация Киеву за строительство «Северного потока-2». Также появились сведения, что Украина требует политических гарантий, т.е. фактически речь идет об «обмене» «Северного потока-2» на «возврат» Донбасса и Крыма. Как на подобные инициативы отреагировали власти Германии?

— Я не хочу сейчас злословить, но украинская дипломатия сейчас просто проваливается. Вместо прямого диалога с Россией они занимаются непонятно чем. Они ставят цели, которых невозможно просто добиться. Как можно у Германии требовать деньги не понятно за что? Германия уже сделала то, что могла сделать, чтобы потоки российского газа продолжали идти через Украину. Киеву нужно об этом договариваться напрямую с Москвой, Германия здесь при чем? Германия не будет платить, если газ не пойдет по территории Украины. Киев должен стремиться к тому, чтобы стать надежным транзитером.

Если Украина при помощи Германии проведет реконструкцию своих газовых сетей, по которым Россия будет перекачивать газ на Запад, от этого выиграют все. Всего этого нужно добиваться с помощью коммерческих предложений, а не силовыми методами.

Германия готова помогать, но за воздух она платить никому ничего не собирается.

- На этой неделе планируются переговоры Меркель с Байденом. Какое место там будет занимать вопрос Украины?

Зеленский рассказал, какое главное требование выдвинул Ангеле Меркель © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

- Чего Германии и России в целом ждать от переговоров Меркель-Байден?

— Если Меркель будет вести умные и действительно продуманные переговоры с Байденом, то она легко может дать ответ Вашингтону в том ключе, что почему американцы могут вести переговоры в Женеве, предлагать России сотрудничество во многих сферах, а Берлину этого делать нельзя?

Есть очень много сфер, где можно договориться. Если США смогли договориться, то дайте немцам договориться за Европу с Россией. Вот такой разговор Меркель будет вести с Байденом.