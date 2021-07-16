«Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров вместо 150 километров, как в предыдущих версиях», — заявил заместитель министра обороны Александр Миронюк.
По его словам, поставка первого комплекса в июле состоялась с опережением графика.
Он заверил, что беспилотники усилят способности ВМС в защите южных рубежей Украины.