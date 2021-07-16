Украинские военные испытали обновленные ударные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 для украинского флота под Николаевом. Об этом 16 июля сообщили на сайте Министерства обороны Украины

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