В пятницу, 16 июля, в Верховной Раде произошла потасовка между нардепом от «Батькивщины» Евгением Ивченко и его коллегой от «Слуги народа» Николаем Сольским. Об этом Ивченко рассказал LB.ua

Украинский депутат рассказал подробности о своей драке в столовой Рады © Facebook, Николай Тищенко

«Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в "Укрзализныце". Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью послал. Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись», — рассказал Ивченко.

Очевидцы подтвердили, что Ивченко первым ударил «слугу народа».