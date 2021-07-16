По его словам, конфликт между ним и Сольским начался еще на заседании аграрного комитета.
«Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в "Укрзализныце". Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью послал. Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись», — рассказал Ивченко.
Очевидцы подтвердили, что Ивченко первым ударил «слугу народа».