Радуцкий опубликовал скриншот записи чиновницы из Черкасс. Он уточнил, что она возглавляет Черкасский дворец молодежи, и призвал руководство отреагировать на ситуацию.
«Наши имена — это славянская классика, а долб…м нужно выпендриться. Родители-ублюдки называют детей заграничными именами, вместо того чтобы поддерживать наше», — заявила Петрова.
В Департаменте образования и гуманитарной политики сообщили, что с чиновницей провели «воспитательную работу».
Позднее чиновница отредактировала запись в соцсети. Она осталась на своем посту, неизвестно, применили ли к ней дисциплинарное взыскание.