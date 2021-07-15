Директор дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова заявила, что украинским детям не нужны иностранные и необычные имена, и нецензурно оскорбила родителей, которые их выбирают. Об этом 14 июля сообщил в Facebook экс-секретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий

Радуцкий опубликовал скриншот записи чиновницы из Черкасс. Он уточнил, что она возглавляет Черкасский дворец молодежи, и призвал руководство отреагировать на ситуацию.

«Наши имена — это славянская классика, а долб…м нужно выпендриться. Родители-ублюдки называют детей заграничными именами, вместо того чтобы поддерживать наше», — заявила Петрова.

В Департаменте образования и гуманитарной политики сообщили, что с чиновницей провели «воспитательную работу».

Позднее чиновница отредактировала запись в соцсети. Она осталась на своем посту, неизвестно, применили ли к ней дисциплинарное взыскание.