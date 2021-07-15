Экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения по уголовному делу. Об этом 14 июля сообщил в Facebook его адвокат Ростислав Кравец

«В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, ещё нет, но до утра планируют написать», — написал адвокат Тупицкого.

Он добавил, что дело касается решения от 27.10.2020. Заявитель по делу — депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Верховный суд восстановил в должности уволенного Зеленским главу Конституционного суда Украины © Facebook, КСУ

Ранее, в тот же день Верховный суд признал противоправным указ Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда.