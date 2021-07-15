«В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, ещё нет, но до утра планируют написать», — написал адвокат Тупицкого.
Он добавил, что дело касается решения от 27.10.2020. Заявитель по делу — депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.
Согласно фото повестки, Тупицкий вызван в Офис генпрокурора на 16 июля.
Ранее, в тот же день Верховный суд признал противоправным указ Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС.
В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда.