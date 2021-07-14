«Наши поздравления ребятам, а также героическим адвокатам Антонине Шостак и Ольге Зелинской, которые вытянули на своих плечах этот процесс», — приводит Telegram-канал слова правозащитника, бывшего политзаключенного Павла Волкова.
Из-за отсутствия регулярного пассажирского транспортного сообщения Украины с территориями ЛДНР пожилые люди в республиках не могли получать пенсии, положенные им по украинскому законодательству. Сергеев и Горбань организовали перевозки с целью помощи пенсионерам.
Служба безопасности Украины обвинила их в том, что они отбирали деньги у пенсионеров и передавали их властям республик Донбасса. Однако СБУ не представила никаких доказательств. Им грозило до 15 лет лишения свободы.
Сергей Сергеев и Андрей Горбань провели 2,5 года в Запорожском СИЗО по обвинениям в финансировании терроризма. Лишь в апреле 2019 года их выпустили из-под стражи.