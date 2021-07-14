Российский кинорежиссер Александр Стефанович, второй муж певицы Аллы Пугачевой, скончался от осложнений коронавируса. Об этом сообщил 13 июля Telegram-канал Baza

«Умер режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Последнее время он лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за ковида», — говорится в сообщении.

Информацию о смерти Стефановича подтвердили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Ранее сообщалось, что режиссера госпитализировали с коронавирусом, у него диагностировали 50-процентное поражение легких. Однако экс-супруг Пугачевой опроверг в комментарии СМИ эту информацию и заявил, что лечится от ОРЗ.

Александр Стефанович — заслуженный деятель искусств РФ. На его счету множество поставленных им в качестве режиссера кинофильмов, а также телевизионных и документальных лент. В браке с Аллой Пугачевой прожил с 1977 по 1980 год.