Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 30. Гуманитарная политика» 13 июля заявил, что ему не нравится словосочетание «национальные меньшинства», и поэтому подготовлен закон, который решает эту проблему

ООН и ЕС еще в 2020 году требовали от Киева принять законопроект, который бы защищал права нацменьшинств и коренных народов.

Однако Верховная Рада одобрила внесенный Зеленским дискриминационный закон о коренных народах Украины, из списка которых исключены русские.

Теперь Зеленский заявил, что не любит словосочетание «национальное меньшинство», которое «звучит так, что человек чувствует себя неравным».

«Сообщества, а не меньшинства! Ни одна национальность на Украине не должна чувствовать себя меньшинством, менее важной, менее защищенной или менее счастливой», — заявил Зеленский, добавив, что соответствующий законопроект «тоже будет».

Дискриминация нацменьшинств на Украине: слово за Европарламентом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Василий Боднар в ходе форума, законопроект предлагает создать отдельные дома для национальностей в каждом областном центре.

Программы для обеспечения их прав будут финансировать из бюджета, поведал чиновник.

Напомним, после принятия Радой закона о коренных народах ее депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Олег Семинский на своей странице в Facebook рассказал, что данный документ делает русских лишенными основных свобод и прав человека на Украине.

13 июля Зеленский заявил, что не намерен искать справедливое решение вопроса использования русского языка на Украине, отметив, что в стране есть только один государственный язык — украинский, и его достаточно «для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну».