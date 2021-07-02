Закон о коренных народах, принятый на Украине, делает русских лишенными основных свобод и прав человека, заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Олег Семинский на своей странице в Facebook

По его словам, принятие данного закона — «трагедия для российского Кремля…, а для украинцев — начало восстановления справедливости», поскольку русские на Украине теперь — люди второго сорта.

«Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — написал политик.

Ненужные коренные: зачем русских на Украине сделали «национальным меньшинством»? © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Семинский также напомнил, что президент России Владимир Путин назвал украинский закон о коренных народах «оружием массового поражения». Депутат также заявил, что «байкам об одном народе наконец пришел конец».

Спустя некоторое время данная публикация исчезла из его ленты в Facebook, однако у нашего издания сохранился снимок поста Семинского.