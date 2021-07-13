Национальные сообщества на Украине должны быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своей самобытности, для чего сейчас ведется разработка законопроекта о национальных сообществах Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» 13 июля. Трансляция велась в YouTube

Коренных народов мало: глава МИД Украины пообещал скорое принятие закона о нацменьшинствах © Facebook, Dmytro Kuleba заявил он.

Зеленский обратил внимание, что, согласно Конституции Украины, украинский народ — это граждане Украины всех национальностей, однако законодательство в этой сфере не совершенствовалось уже много лет. В связи с этим президент поставил задачу разработки закона о национальных сообществах Украины.

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о сообществах, а не о национальных меньшинствах.

«Потому что ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством — менее важным, или менее защищенным, или менее счастливым. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы граждане Украины, все мы — равны… Украина — это наш большой общий дом… И это должно чувствовать каждое сообщество», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что защищать традиции, язык и религию нужно одинаково, независимо от того, идет ли речь о коренных народах или о национальных сообществах.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.