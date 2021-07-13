«Всім доброго ранку! Сабалар хаир! С добрым утром! Добрай раницы! Йорегелт-киванок! Бокер тов! Бунэ диминяца! Я уверен, что этими словами каждое утро в разных уголках Украины наши равноправные любимые граждане приветствуют друг друга. И все это — яркое доказательство того, какой разноцветной, многонациональной, но единой является наша страна. Мне кажется, что это — самое важное», — заявил он.
Зеленский обратил внимание, что, согласно Конституции Украины, украинский народ — это граждане Украины всех национальностей, однако законодательство в этой сфере не совершенствовалось уже много лет. В связи с этим президент поставил задачу разработки закона о национальных сообществах Украины.
Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о сообществах, а не о национальных меньшинствах.
«Потому что ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством — менее важным, или менее защищенным, или менее счастливым. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы граждане Украины, все мы — равны… Украина — это наш большой общий дом… И это должно чувствовать каждое сообщество», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что защищать традиции, язык и религию нужно одинаково, независимо от того, идет ли речь о коренных народах или о национальных сообществах.
Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.