Певица Наташа Королева разместила на днях в Instagram видео, как она поет на лавандовом поле легендарную песню Софии Ротару, и призналась, что забыла слова, поклонники звезды раскритиковали ее за конфуз

«Сегодня моя мечта сбылась, я побывала на лавандовом поле, и это неописуемая красота!!! Вот где настоящая ароматерапия!» — написала Королева.

«Теперь как Юра Шатунов»: Королева в новом видео напугала фанатов © Наташа Королева/Инстаграм

На поле Наташа Королева начала петь песню Софии Ротару «Горная лаванда», но перепутала часть слов и заявила, что после припева слова вообще не помнит, пригласив зрителей видео подпевать.

«Не знать такую знаменитую песню и спутать слова(Лучше не петь», «Не тянет песню, голос совсем уже слабый», «Уже не знает, куда б залезть», — заявили в комментариях.

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