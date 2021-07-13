«Сегодня моя мечта сбылась, я побывала на лавандовом поле, и это неописуемая красота!!! Вот где настоящая ароматерапия!» — написала Королева.
Певица добавила, что запах лаванды помогает при бессоннице, усталости, депрессии и головной боли.
На поле Наташа Королева начала петь песню Софии Ротару «Горная лаванда», но перепутала часть слов и заявила, что после припева слова вообще не помнит, пригласив зрителей видео подпевать.
«Не знать такую знаменитую песню и спутать слова(Лучше не петь», «Не тянет песню, голос совсем уже слабый», «Уже не знает, куда б залезть», — заявили в комментариях.
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