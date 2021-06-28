Певица украинского происхождения Наташа Королева, состоявшая девять лет в браке с композитором Игорем Николаевым, пролила свет на вопрос, давно интересующий поклонников: почему у пары не было детей. Ее слова на днях привел Vm.ru

«Был период у Игоря, когда он очень хотел этого (рождения ребенка — ред.). Но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он сильно просил детей, я не понимала: какие дети — я сама была еще ребенком», — вспомнила Королева.

В СБУ назвали причину исключения Киркорова из черного списка © Филипп Киркоров/Инстаграм

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К слову, другую измену, о которой всей стране стало известно в 2020 году, певица простила. Ее второй супруг стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) признался тогда, что неверен своей жене, прямо в социальных сетях.

Поклонники были уверены, что артистка из-за этого подаст на развод, однако этого не произошло, напротив, исполнительница всячески демонстрирует идиллию внутри семьи и даже заявила, что проблема их сплотила.

У Николаева две дочери: 43-летняя Юлия от первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшевой и 6-летняя Вероника, родившаяся в союзе артиста с певицей Юлией Проскуряковой.

У Королевой один сын Архип от Глушко, их наследнику в этом году исполнилось 19 лет.