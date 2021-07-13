Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президента России Владимира Путина не отличается особой оригинальностью. Об этом вечером 12 июля он написал в Telegram

«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии», — написал Ткаченко.

К прочтению украинский министр посоветовал «сразу включать критическое мышление».

Богдан Безпалько: Путин призывает украинцев задуматься, куда ведет их самоидентификация © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины. Кроме того агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Также глава российского государства считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.