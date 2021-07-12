Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал тезис о том, что Россия никогда не станет анти-Украиной, главным посылом статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

Политик подчеркнул, что народы Украины и России разделены административно, но не духовно, и ослепшие в своем пещерном национализме украинские радикалы не смогут подчинить своей воле украинский народ.

«Россия никогда не будет анти-Украиной, и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье», — приводит слова Косачева РИА Новости.

Статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовал сайт Кремля на русском и украинском языках.

В ней глава государства напомнил, что Запад в 2014 году устроил госпереворот на Украине, в результате чего политику в стране стали определять агрессивные русофобы и национал-радикалы.

Нынешняя украинская власть может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага под контролем со стороны западных держав, отметил российский президент.

Полностью статью Путина можно прочитать на нашем сайте.