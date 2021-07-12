Драка возникла после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными депутатами в связи со смертью оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества.
Парламентские приставы не впускали журналистов и оппозиционных политиков, однако те силой прорвались, после чего началась драка.
Депутат Ана Нацвлишвили сказала журналистам, что они имеют право ввести этих людей в парламент в качестве депутатов, но, несмотря на это, журналисты так и не смогли пройти в законодательный орган.
После смерти Лашкаравы в центре Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Среди митингующих — лидеры оппозиции, журналисты, молодежь. Они требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабмина, справедливого расследования смерти оператора и наказания для всех участников нападения на журналиста.