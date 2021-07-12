Пользователи соцсетей раскритиковали новую форму украинской сборной, в которой она примет участие в Олимпийских играх в Токио. Украинцы отреагировали на дизайн в Facebook 11 июля

Без карты и Крыма: сборная Украины показала новую олимпийскую форму © vesti.ua

Несмотря на то что участвовавшие в презентации модели и спортсмены охарактеризовали форму как «яркую, удобную и модную», украинцам не очень понравился дизайн.

«Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят как облезлые, и с оттенком зеленого, который при чем здесь, надеюсь, не из-за политики», «Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце», «Самая ужасная форма за все годы», «Выглядит ужасно», «Как-то не очень», — написали в комментариях.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.