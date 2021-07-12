Ранее Национальный олимпийский комитет представил новую форму украинских спортсменов. Каждый член сборной получит более 50 единиц одежды — спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д. — в пастельных оттенках традиционных желтого и синего.
Несмотря на то что участвовавшие в презентации модели и спортсмены охарактеризовали форму как «яркую, удобную и модную», украинцам не очень понравился дизайн.
«Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят как облезлые, и с оттенком зеленого, который при чем здесь, надеюсь, не из-за политики», «Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце», «Самая ужасная форма за все годы», «Выглядит ужасно», «Как-то не очень», — написали в комментариях.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.