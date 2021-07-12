Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля заявил, что введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию якобы напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза, говорится на сайте главы государства

Spiegel: Германия может заплатить Украине компенсацию за «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Армином Лашетом.

В понедельник у него намечена встреча в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они намерены обсудить двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.