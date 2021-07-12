Накануне украинский лидер прибыл в Германию, чтобы обсудить с немецким руководством ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии «Христианско-демократический союз» Армином Лашетом.
В понедельник у него намечена встреча в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они намерены обсудить двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.