Украинские власти рассматривают несколько вариантов действий в отношении россиян после того, как Украина вернет полуостров. Одно из них – полное выдворение граждан РФ с полуострова, заявил вице-президент по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников 9 июля в эфире «Украина 24»

По словам Резникова, на территории Крыма в настоящее время находятся около полумиллиона граждан Российской Федерации.

«Официальная политика Кремля — завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности. Сегодня, при населении Крыма в 2,5 миллиона человек до начала оккупации, там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — сказал он.

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«Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет — выдворение», — резюмировал Резников.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.