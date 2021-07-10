По словам Резникова, на территории Крыма в настоящее время находятся около полумиллиона граждан Российской Федерации.
«Официальная политика Кремля — завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности. Сегодня, при населении Крыма в 2,5 миллиона человек до начала оккупации, там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — сказал он.
Он также заявил, что в Кабмине обсуждают вопросы касательно того, что делать с россиянами в случае возвращения полуострова.
«Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет — выдворение», — резюмировал Резников.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.