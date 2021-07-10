Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом на своей странице в Facebook 9 июля сообщил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков

По его словам, ситуация с катерами «все более начинает походить на закрученный детектив».

«Они за 5 дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских Рапторов (в чем-то аналог "Кентавра") водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — написал Бирюков.

США укрепили флот Украины катерами и надувными лодками © Минобороны Украины

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» ВМС Украине не оправдали ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной техникой», вышли «сырыми и низкокачественными».