По его словам, ситуация с катерами «все более начинает походить на закрученный детектив».
«Они за 5 дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских Рапторов (в чем-то аналог "Кентавра") водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — написал Бирюков.
Он также отметил, что два построенных украинских катера не могут принять на вооружение два последних года, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» ВМС Украине не оправдали ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной техникой», вышли «сырыми и низкокачественными».