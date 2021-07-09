По словам Анастасии Тищенко, колбасу они с мужем купили в магазине «Везунчик».

«Муж приехал из ротации с АТО, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик»"на 200 лет. Колбасой это не назовёшь», — написала девушка.

Врач предупредил о смертельной опасности колбасы
Врач предупредил о смертельной опасности колбасы
© РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк
В комментариях покупательница приложила фотографию чека: колбаса обошлась паре в 110 гривен (298 рублей).

На видео муж автора поста разломил колбасу пополам и показал в ней живых белых червей.

В комментариях некоторые пользователи не поверили паре: черви выглядят как личинки фруктовой мухи, да и разместились они странно — прямо посередине палки колбасы.