Жительнице Херсона в местном продуктовом магазине продали колбасу с червями. Об этом 8 июля она рассказала в сообществе «Херсон днем и ночью» в Facebook

По словам Анастасии Тищенко, колбасу они с мужем купили в магазине «Везунчик».

«Муж приехал из ротации с АТО, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик»"на 200 лет. Колбасой это не назовёшь», — написала девушка.

Врач предупредил о смертельной опасности колбасы © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На видео муж автора поста разломил колбасу пополам и показал в ней живых белых червей.

В комментариях некоторые пользователи не поверили паре: черви выглядят как личинки фруктовой мухи, да и разместились они странно — прямо посередине палки колбасы.