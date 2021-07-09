Данилко с группой исполнил знаменитые и любимые в народе песни Сердючки Lasha Tumbai, «Все будет хорошо», «Дольче Габбана» и другие.
Кроме того, он спел кавер на песню популярного молодежного исполнителя Тимы Белорусских «Незабудка».
«Было невероятно круто», «Это любовь. Пожалуйста, можно на следующий год ещё раз Веру!» «Король эстрады», — восхитились фанаты в комментариях.
При этом после выступления Данилко попросил прощения у зрителей и сказал, что плохо себя чувствует.
Ранее продюсер артиста Юрий Никитин отметил, что у него есть проблемы со здоровьем, а журналисты засняли Данилко на лечении в санатории.