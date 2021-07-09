Украинский артист Андрей Данилко 8 июля порадовал публику фестиваля Atlas Weekend в Киеве выступлением в образе Верки Сердючки, но под конец номера пожаловался на плохое самочувствие

«Зашел в кипяток и не почувствовал»: фаворит Данилко рассказал о депрессии © YouTube

Кроме того, он спел кавер на песню популярного молодежного исполнителя Тимы Белорусских «Незабудка».

«Было невероятно круто», «Это любовь. Пожалуйста, можно на следующий год ещё раз Веру!» «Король эстрады», — восхитились фанаты в комментариях.

При этом после выступления Данилко попросил прощения у зрителей и сказал, что плохо себя чувствует.

Ранее продюсер артиста Юрий Никитин отметил, что у него есть проблемы со здоровьем, а журналисты засняли Данилко на лечении в санатории.