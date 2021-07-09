Отмечается, что местами уровень воды достигает 40 сантиметров. По словам отдыхающих, вода стоит третий день. Отдыхающие, приехавшие из Киева, Ивано-Франковска, Кропивницкого, говорят, что из-за непогоды портится общее впечатление от курорта.
«Сегодня уже третий день как пошел дождь, вода не отходит, потому что ей некуда уходить, здесь асфальт лежит, никто ее не скачивает. В магазине стояла вода, полностью все залито было. Сейчас исчерпываем все», — рассказала очевидец.
Также сообщается, что администрация одного из заведений проложила деревянные мостики, чтобы люди смогли пройти в свои комнаты. На базе отдыха «Валерия» откачивали воду самостоятельно. Директор Анастасия Погосова заявила, что решить проблему может только сельский совет.
По словам заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Маринова, проблема с затоплением в Коблево существует давно, но в этом году количество осадков превышает месячную норму.