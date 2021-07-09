Во Львове днем 8 июля внефракционный депутат Верховной Рады Александр Юрченко, будучи под наркотиками, стал виновником ДТП. Об этом сообщила общественная организация «Варта 1»

«Намекали на взятку»: «слугу народа» заподозрили в наркомании и пьяном вождении © скриншот / скриншот / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, парламентарий пытался скрыться с места происшествия, но не смог, потому что дорогу заблокировали другие машины. А когда пострадавший водитель начал снимать Юрченко на видео, депутат бросился на него, нанес телесные повреждения и отобрал телефон. Водитель рассказал, что Юрченко ему угрожал, ссылаясь на свои якобы большие связи, и обещал «создать проблемы».

Депутат Гео Лерос утверждает, что его коллега был под наркотиками и даже опубликовал результат теста на наркотическое опьянение, который якобы принадлежит Юрченко. Впоследствии информация о положительном тесте подтвердилась.

Александр Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии «Слуга народа», но после скандала со взяткой из фракции был исключен.