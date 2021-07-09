По ее информации, нардеп на Ford Mustang «не удостоверился в безопасности маневра и въехал задним ходом» в Volkswagen Jetta, который ехал по главной дороге.
По словам очевидцев, парламентарий пытался скрыться с места происшествия, но не смог, потому что дорогу заблокировали другие машины. А когда пострадавший водитель начал снимать Юрченко на видео, депутат бросился на него, нанес телесные повреждения и отобрал телефон. Водитель рассказал, что Юрченко ему угрожал, ссылаясь на свои якобы большие связи, и обещал «создать проблемы».
Депутат Гео Лерос утверждает, что его коллега был под наркотиками и даже опубликовал результат теста на наркотическое опьянение, который якобы принадлежит Юрченко. Впоследствии информация о положительном тесте подтвердилась.
Александр Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии «Слуга народа», но после скандала со взяткой из фракции был исключен.