Разные страны Европы относятся к Китаю по-разному. Если мы посмотрим на балтийские страны, мы увидим антикитайскую позицию Литвы, но вполне разумную и дружескую позицию Латвии. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина Раймундас Кароблис заявлял, что инвестиции Китая в стратегическую инфраструктуру страны якобы представляют угрозу ее национальной безопасности.

Эксперт напомнил, что Китай создал блок 17+1 (17 восточноевропейских стран плюс Китай), который довольно успешно функционировал до 2019 года, но потом начались отпадения, когда Чехия, Польша и Румыния выступили против Китая, но при этом не вышли из соглашения по «Одному поясу — одному пути».

По его мнению, в данном случае речь идет не о том, насколько эти страны понимают Китай, а о том, насколько они готовы принимать китайские инвестиции, и насколько они готовы за них расплачиваться.

«Китай в некоторой степени делает ошибки, которые допускал Советский Союз, когда он вкладывал гигантские деньги и считал, что его за это полюбят. Но как только финансовая часть СССР начала разваливаться, оказалось, что многие страны не любят Советский Союз. Китай делает то же самое», — указал Маслов.

Но говорить о том, что европейская стратегия Китая провалилась, тоже не стоит, поскольку в прошлом году объем товарооборота Китая с Евросоюзом увеличился до 700 млрд долларов, в области политики Китай и Европа пикируются друг с другом, но в области экономики расширяют взаимодействие, причем одна из этих линий не знает о другой, заключил собеседник издания.

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