По словам Зарицкой, оскорбления в сети буквально «уничтожали ее внутри».
«Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены"», — написала певица.
Зарицкая отметила, что благодаря помощи психолога и медитациям научилась абстрагироваться от негатива, и объявила, что для борьбы с травлей в соцсетях запускает хэштег #красивасерцем «челлендж безусловной любви к себе и окружающим». В постах под этим хэштегом она призвала делиться историями о буллинге.
Кроме того, по словам певицы, травля из-за нестандартной внешности вдохновила ее на песню «Красивая сердцем», вошедшую в саундтрек к сериалу «Моя любимая Страшко».