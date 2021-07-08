Солистка украинской группы КAZKA Александра Зарицкая запустила в соцсети челлендж #красивасердцем с призывом делиться историями о травле и принимать себя и мир такими, как есть

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«Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены"», — написала певица.

Зарицкая отметила, что благодаря помощи психолога и медитациям научилась абстрагироваться от негатива, и объявила, что для борьбы с травлей в соцсетях запускает хэштег #красивасерцем «челлендж безусловной любви к себе и окружающим». В постах под этим хэштегом она призвала делиться историями о буллинге.

Кроме того, по словам певицы, травля из-за нестандартной внешности вдохновила ее на песню «Красивая сердцем», вошедшую в саундтрек к сериалу «Моя любимая Страшко».