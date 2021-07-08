Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции, нельзя закрывать, так как они обеспечивают людям рабочие места, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью украинскому «24 каналу»

В июне Данилов сообщил о решении СНБО ввести санкции против Фирташа за поставки титана на оборонные предприятия России. Теперь же он говорит, что заводы предпринимателя закрывать ни в коем случае нельзя.

«Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь… А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли?», — спросил чиновник журналиста.

По словам Данилова, Фирташ не может «пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях», а также продавать активы.

«Мы же не враги Украины, люди должны работать», — утверждает секретарь СНБО.

Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Режим президента Украины Владимира Зеленского, который, согласно украинскому законодательству, является и главой СНБО, уже отдал на откуп иностранцам земли сельскохозяйственного назначения, на что не решился ни один президент страны до него.

Уже приняты в первом чтении законы, передающие Западу контроль за украинской судебной системой.

Разрыв отношений с Россией приводит к закрытию крупных предприятий, таких, как легендарный Николаевский судостроительный завод.

Мало того, что Зеленский не остановил войну в Донбассе, как обещал в своей предвыборной программе. Именно при нем минский переговорный процесс остановился, что означает гибель новых и новых украинских военных.

СНБО при Зеленском превратился в неконституционный репрессивный орган, который только усиливает хаос в украинском государстве.

Украина же, размещая у себя натовских военных, фактически рисует на себе мишень для российских ракет.