Солисты Национального ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Анастасия и Алексей Шпортько 8 июля в Facebook возмутились появлению российского певца Валерия Меладзе на шоу «Поют все» и заявили о своем уходе

«Красиво вошла в его грешную жизнь»: украинская блогерша засветилась с Меладзе © Мила Кузнецова/Инстаграм Ринату Ахметову телеканале «Украина» — ред.) господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу. Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля», — написал Шпортько.

Он добавил, что ему больно, когда «во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину».

Меладзе приехал в Киев 7 июля. Шоумен появился на съемках нового украинского вокального проекта «Поют все». Также Меладзе должен выступить на Atlas Weekend, который будет проходить до 11 июля на ВДНХ.