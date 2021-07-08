«После появления в проекте "Поют все" (музыкальный проект, который выходит на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову телеканале «Украина» — ред.) господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу. Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля», — написал Шпортько.
Он добавил, что ему больно, когда «во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину».
Меладзе приехал в Киев 7 июля. Шоумен появился на съемках нового украинского вокального проекта «Поют все». Также Меладзе должен выступить на Atlas Weekend, который будет проходить до 11 июля на ВДНХ.