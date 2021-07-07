Требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить список реформ, необходимых для получения плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) неуместно, сказал спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на конференции по украинским реформам в Вильнюсе 7 июля

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии», — сказал Аппатурай.

По его словам, определенная связь между реформами и политическим решением о предоставлении ПДЧ есть, но «лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно».

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA

Как рассказал ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, Зеленский только спустя два года после избрания президентом понял, что обещания Запада принять Украину в НАТО были обманом, после чего украинский президент «пришел в бешенство».

Арестович пояснил, что требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.

Он отметил, что в администрации Зеленского в связи с сложившейся ситуацией намереваются выстроить прагматичные отношения с США и ЕС и «перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС».