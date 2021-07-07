В состоянии искусственной комы пациент не может самостоятельно прийти в сознание. Об этом сказал анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев в комментарии «Комсомольской правде»

Певицу МакSим ввели в кому из-за поражения легких © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется врачами с помощью внутривенного введения лекарств. Таким образом, больной одним лишь усилием воли или улучшением самочувствия не в силах "проснуться". Искусственная кома — как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознает и потом не вспомнит», — заявил он.

Певица могла на время открыть глаза непроизвольно, пояснил врач.

Ранее, в середине июня, певицу МакSим госпитализировали с 40%-м поражением легких, хотя тесты на коронавирус показали отрицательный результат. У нее выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Для лечения певицу ввели в состояние искусственной комы.