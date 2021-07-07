«Проект Merman — единственный проект из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man. Сама инсталляция размерами 3х3х12 метров готовилась для участия в нынешнем мероприятии в США, однако его отменили из-за пандемии», — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Гигантского фанерного мужчину, «плывущего» посреди Крещатого парка в Киеве, можно будет увидеть до 12 июля.
По словам организаторов, проект Merman (буквально "мужчина-русалочка". — Ред.) символизирует преодоление любых препятствий. Планируется, что в 2022 году инсталляция будет показана в США на фестивале Burning Man.
Burning Man (рус. «Горящий человек») ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В ходе фестиваля сжигают деревянную фигуру человека.