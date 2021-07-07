В Киеве возле Арки дружбы народов разместили инсталляцию Merman - фигуру пловца из фанеры. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА)

«Проект Merman — единственный проект из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man. Сама инсталляция размерами 3х3х12 метров готовилась для участия в нынешнем мероприятии в США, однако его отменили из-за пандемии», — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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По словам организаторов, проект Merman (буквально "мужчина-русалочка". — Ред.) символизирует преодоление любых препятствий. Планируется, что в 2022 году инсталляция будет показана в США на фестивале Burning Man.

Burning Man (рус. «Горящий человек») ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В ходе фестиваля сжигают деревянную фигуру человека.