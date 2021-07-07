Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения директору частного акционерного общества «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре, который обвиняется в поставках низкокачественной военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 7 июля сообщил телеканал «Прямой»

Суд отказался снять арест с недвижимости «Кузни на Рыбальском» © wikiwand.com / wikiwand.com / Перейти в фотобанк

Заседание Печерского райсуда продолжается. Ожидается избрание меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, который проходит по тому же делу.

«Под стены суда… пришли сотрудники завода "Кузня на Рыбальском", которые называют процесс над их руководителем Шандрой политизированным и предвзятым», — говорится в материале.

Ранее Госбюро расследований Украины уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. По данным следствия была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям. Сумма ущерба составляет более 475 млн грн (около 1,3 млн рублей).

Бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко предприятие судпрома Украины «Завод «Кузня на Рыбальском».

Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан». Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО и близкий Порошенко Олег Гладковский.