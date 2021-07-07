«Печально известных Евгения Карася и убийцу Олеся Бузины Андрея Медведько «запихнули» в комиссию по резонансным застройкам. Карась помечен в списке как представитель гражданской организации «Национальный центр правозащиты»… Медведько же обозначен как представитель гражданской организации «Неизвестный патриот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Карась со своими боевиками неоднократно нападал на стройки и избивал рабочих. Теперь он официально будет заниматься проверкой информации об объектах строительства, вызывающих общественный резонанс в Киеве.
Также он будет готовить предложения по определению способов решения подобного рода проблемных вопросов.
Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.
В 2015 году в МВД Украины сообщили, что по делу Бузины задержаны три активиста «С14». Двое — Андрей Медведько и Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.
Суд над Медведько и Полищуком затягивается, тем временем убийцы Бузины гуляют на свободе и чувствуют себя вполне нормально.
Например, Медведько не только стал госслужащим, но и открыл кофейню в Ирпене Киевской области, где пропагандируют нацистские взгляды.