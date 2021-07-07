Введение санкций Киев объясняет обвинениями белорусских властей в нарушениях прав человека, репрессиях и насильственном подавлении мирных протестов, применении пыток, незаконных задержаниях, в том числе, граждан Украины.
Речь идет о выборах в Белоруссии, которые, как отмечает Украина, прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестам, против участников которых была применена несоразмерная сила.
В частности, Киев готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Белоруссии в прошлом году.
Кроме того, в правительстве считают, что санкции против Белоруссии будут соответствовать требованиям защиты национальных интересов Украины.
Кабмин намерен одобрить пакет санкций в среду и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны свои предложения.