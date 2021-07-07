Кабинет министров Украины готовится принять и передать на рассмотрение СНБО страны подготовленный список санкций против Белоруссии. Соответствующий проект решения 7 июля обнародован на сайте правительства

Введение санкций Киев объясняет обвинениями белорусских властей в нарушениях прав человека, репрессиях и насильственном подавлении мирных протестов, применении пыток, незаконных задержаниях, в том числе, граждан Украины.

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В частности, Киев готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Белоруссии в прошлом году.

Кроме того, в правительстве считают, что санкции против Белоруссии будут соответствовать требованиям защиты национальных интересов Украины.

Кабмин намерен одобрить пакет санкций в среду и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны свои предложения.