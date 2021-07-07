Несколько сотен человек заболели коронавирусом после вакцинации в Швейцарии. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны, передает 6 июля РИА Новости

Во Франции вакцинация от коронавируса может стать обязательной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью вакцинированных людей спустя две недели после второй прививки», — заявила агентству представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.

Также она напомнила, что сейчас в Швейцарии используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Всего на начало июля в стране полностью привито 3 272 008 человек.

В апреле сообщалось, что более 60 человек умерли после прививки от коронавируса в Швейцарии. Средний возраст умерших — 82 года, у большинства были серьезные сопутствующие заболевания. Однако доказательств прямой связи между прививками и смертями нет. В основном летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей.