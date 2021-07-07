«А вот нашим людям я бы ответил: вы же сами себе выбирали эту власть, вы же сами выбрали этого молодого президента!!! Что ж вы бидкуетесь?! Пока у нас не сменится эта, скажем так, парадигма отношений между олигархами и властью, все так и будет. У нас есть несколько человек, которые диктуют, что делать со страной. Это наша раковая опухоль… А нашему народу зачастую всё это «по барабану», и этим пользуются мерзавцы. Правильно говорят, что каждый народ достоин своего режима, а мы, судя по всему… достойны», — сказал Быстряков.
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