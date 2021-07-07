Украинский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру раскритиковал сограждан, голосовавших за президента Владимира Зеленского

Украина.ру на Youtube Ясинский рассказал, как Латинская Америка избавляется от наследия колонизации — видео