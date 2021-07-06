Украинская певица Jerry Heil 6 июля заявила в Instagram, что изменила отношение к высшему образованию на Украине и теперь не планирует ехать на учебу в США

«Высшее образование — отстой. Высшее образование в Украине — вообще кринж какой-то. Это я так думала еще год назад. А сегодня заново поступаю в консерваторию, которую бросила, чтобы поступить в США», — написала певица.

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Jerry Heil (Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Василькове Киевской области. Два года проучилась в Киевском институте музыки им. Глиэра. С 2012 года стала известна благодаря каверам на хиты украинских звезд, также вела видеоблог. В 2019 году прогремела ее песня «Охрана, отмена», которая стала хитом на Украине и в России.