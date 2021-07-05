Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим завершает разработку нового закона о национальных меньшинствах. Его слова прозвучали на встрече с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, сообщает информагентство «Украинские новости» 5 июля

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«На Украине есть десятки национальных меньшинств. Для максимально полного учета их прав, для создания возможностей по сохранению и развитию их идентичности мы сейчас завершаем разработку нового закона о национальных меньшинствах Украины», — сказал Кулеба.

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Ранее в феврале 2021 года Организация объединенных наций призвала власти Украины срочно принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов.

Как пояснила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, это требование связано с тем, что 16 июня 2020 года на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного, и нужно «обеспечить справедливый баланс».

О необходимости обеспечить уважение прав национальных меньшинств на Украине и запустить предметный диалог с представителями меньшинств заявлял и Евросоюз.

Как отмечал комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи, это нужно для того, чтобы устранить все проблемы, вызванные законами о государственном языке и образовании.