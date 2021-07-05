Решение было принято единогласно. Улица Терешковой теперь называется Кленовой, экс-переулок Терешковой тоже назвали Кленовым.
«Украинские города не должны иметь улицы в честь поклонницы [президента РФ Владимира] Путина, которая поддерживала аннексию Крыма, поэтому я и голосовал за переименование и в первый, и во второй раз», — сказал Стрик.
В июне в Радивилове горсовет не смог проголосовал за переименование улицы Терешковой — из всех местных избранников «за» голос отдал только один депутат от «Батькивщины». После этого из-за резонанса в соцсетях депутаты от «Европейской солидарности» собрали подписи за вынесение вопроса о переименовании улицы на следующую сессию.
В июне депутаты Збаражского горсовета переименовали единственную в Тернопольской области улицу имени Терешковой.